Что такое мораторий на продажу земли
Мораторием на землю называют временный запрет продажи сельскохозяйственных земель, который был введен в 2001 году и продлится до конца 2019 года.
Это означает, что земли для другого назначения можно покупать. Продавать можно земли, предназначенные для ведения личного крестьянского хозяйства, подсобного сельского хозяйства и индивидуального садоводства.
Всего в Украине насчитывается около 42,7 млн гектаров сельскохозяйственных земель.
Мораторий на них продолжают уже в десятый раз, и мысли о том, для чего это делают, расходятся. Кто-то считает, что от этого выигрывают крупные агрохолдинги, которые собрали несколько тысяч гектаров земель.
Также лозунги не продавать украинскую землю нравились избирателям, поэтому многие политические партии декларировали их в свои программах.
Среди всех сельскохозяйственных земель около 28 млн гектаров – паи.
Что такое паи
В украинском законодательстве нет четкого определения земельных паев, однако под ними подразумевают части сельскохозяйственных земель, которые были разделены в 1995 году.
Получить паи могли граждане Украины, которые работали на коллективных сельскохозяйственных предприятиях и вышли на пенсию.
Правом на получение сельскохозяйственных земель воспользовались 6,5 млн украинцев.
Их размер составлял от 0,2 до 6 гектаров, и сейчас у владельцев паев нет возможности их продать.
Даже если соответствующий мораторий снимут, это не значит, что владельцы сельскохозяйственных земель смогут их продать, ведь рынка еще не существует.
В партии Слуга народа считают, что перед тем, как открыть рынок, нужно обеспечить защиту интересов владельцев сельскохозяйственных земель и инвесторов. Для этого планируют принять ряд законопроектов, однако пока неизвестно, о чем именно идет речь.
Что делают с землей сейчас
Сельскохозяйственная земля, находящаяся в собственности, может обрабатываться. Однако есть и такие участки, которые не обрабатывают вообще.
Кроме того, владельцы паев могут сдавать их в аренду. Сейчас количество арендованных земель составляет около 16,6 млн гектаров.
Также владелец пая может обменять его на другой или оставить в наследство. Однако большой проблемой является то, что сельскохозяйственную землю нельзя использовать в качестве залога в банке и получить кредит для развития хозяйства.
Паи также нельзя вносить в качестве права на долю в уставный капитал хозяйственных обществ.
Даже несмотря на запрет на продажу земли находят методы для того, чтобы обойти его. Например, сельскохозяйственную землю можно продать под видом аренды на тысячу лет.
Продать землю можно также, обменяв больший пай на меньший, и получить разницу деньгами.
Что думают эксперты
Эксперты сходятся на том, что снятие моратория на продажу земли и дальнейшее открытие рынка положительно повлияет на ВВП Украины.
По словам экономиста Павла Кухта, правильно реализованный рынок земли поможет ускорить темпы роста ВВП на 1-1,5%.
Специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса считает, что модель рынка земли нужно сделать максимально либеральной, и тогда стоимость земли может вырасти с $1 тыс. за гектар до $10 тыс. за гектар.
Доцент Киевской школы экономики Олег Нивьевский высказал мнение, что открытие рынка без ограничений и с поддержкой малых фермеров даст прирост ВВП Украины на 3,8%.
Генеральный директор аналитической группы Левиафан Николай Мельник считает, что для Украины выгодна модель консолидации земель. Когда их будут продавать не всем и будут четко называть цель, с которой земли покупают.