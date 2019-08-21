Мораторием на землю называют временный запрет продажи сельскохозяйственных земель, который был введен в 2001 году и продлится до конца 2019 года.

Это означает, что земли для другого назначения можно покупать. Продавать можно земли, предназначенные для ведения личного крестьянского хозяйства, подсобного сельского хозяйства и индивидуального садоводства.

Всего в Украине насчитывается около 42,7 млн гектаров сельскохозяйственных земель.

Мораторий на них продолжают уже в десятый раз, и мысли о том, для чего это делают, расходятся. Кто-то считает, что от этого выигрывают крупные агрохолдинги, которые собрали несколько тысяч гектаров земель.

Также лозунги не продавать украинскую землю нравились избирателям, поэтому многие политические партии декларировали их в свои программах.

Среди всех сельскохозяйственных земель около 28 млн гектаров – паи.