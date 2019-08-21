Що таке мораторій на продаж землі
Мораторієм на землю називають тимчасову заборону продажу сільськогосподарських земель, що була введена у 2001 році і триватиме до кінця 2019 року.
Це означає, що землі для іншого призначення можна купувати. Продавати також можна ділянки, призначені для ведення особистого селянського господарства, підсобного сільського господарства та індивідуального садівництва.
Усього в Україні нараховують близько 42,7 млн гектарів сільськогосподарських земель.
Мораторій на них продовжується вже вдесяте, і думки щодо того, для чого це роблять, розходяться. Хтось вважає, що від цього виграють великі агрохолдинги, які назбирали кілька тисяч гектарів земель.
Також гасла не продавати українську землю подобалися виборцям, тому багато політичних партій декларували їх у свої програмах.
Серед усіх сільськогосподарських земель близько 28 млн гектарів – паї.
Що таке паї
В українському законодавстві немає чіткого визначення земельних паїв, проте під ними мають на увазі частини сільськогосподарських земель, які були поділені у 1995 році.
Отримати паї могли громадяни України, які працювали на колективних сільськогосподарських підприємствах і вийшли на пенсію.
Правом на отримання сільськогосподарських земель скористалися 6,5 млн українців.
Їх розмір становив від 0,2 до 6 гектарів, і зараз у власників паїв немає можливості їх продати.
Навіть якщо відповідний мораторій знімуть, це не означає, що власники сільськогосподарських земель зможуть їх продати, адже ринок іще не існує.
У партії Слуга народу вважають, що перед тим, як відкрити ринок, потрібно забезпечити захист інтересів власників сільськогосподарських земель та інвесторів. Для цього планують ухвалити низку законопроектів, проте наразі невідомо, про що саме йдеться.
Що роблять із землею зараз
Сільськогосподарська земля, яка перебуває у власності, може оброблятися. Проте є й такі ділянки, які не обробляють взагалі.
Крім того, власники паїв можуть здавати їх в оренду. Наразі кількість орендованих земель складає близько 16,6 млн гектарів.
Також власник паю може обміняти його на інший або залишити у спадщину. Проте великою проблемою є те, що сільськогосподарську землю не можна використовувати як заставу у банку та отримати кредит для розвитку господарства.
Паї також не можна вносити як право на земельну частку до статутного капіталу господарських товариств.
Навіть попри заборону на продаж землі знаходять методи для того, аби обійти її. Наприклад, сільськогосподарську землю можна продати під виглядом оренди на тисячу років.
Продати землю можна також, обмінявши більший пай на менший, і отримати різницю грошима.
Що думають експерти
Експерти сходяться на тому, що зняття мораторію на продаж землі і подальше відкриття ринку позитивно вплине на ВВП України.
За словами економіста Павла Кухти, правильно реалізований ринок землі допоможе прискорити темпи зростання ВВП на 1-1,5%.
Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital Сергій Фурса вважає, що модель ринку землі потрібно зробити максимально ліберальною, і тоді вартість землі може зрости з $1 тис. за гектар до $10 тис. за гектар.
Доцент Київської школи економіки Олег Нів’євський висловив думку, що відкриття ринку без обмежень і з підтримкою малих фермерів дасть приріст ВВП України на 3,8%.
Генеральний директор аналітичної групи Левіафан Микола Мельник вважає, що для України вигідна модель консолідації земель. Коли їх продаватимуть не всім і чітко окреслюватимуть мету, з якою землі купують.