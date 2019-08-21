Мораторієм на землю називають тимчасову заборону продажу сільськогосподарських земель, що була введена у 2001 році і триватиме до кінця 2019 року.

Це означає, що землі для іншого призначення можна купувати. Продавати також можна ділянки, призначені для ведення особистого селянського господарства, підсобного сільського господарства та індивідуального садівництва.

Усього в Україні нараховують близько 42,7 млн гектарів сільськогосподарських земель.

Мораторій на них продовжується вже вдесяте, і думки щодо того, для чого це роблять, розходяться. Хтось вважає, що від цього виграють великі агрохолдинги, які назбирали кілька тисяч гектарів земель.

Також гасла не продавати українську землю подобалися виборцям, тому багато політичних партій декларували їх у свої програмах.

Серед усіх сільськогосподарських земель близько 28 млн гектарів – паї.