Флаг Украины несет в себе древнее значение, соединение пшеничного поля и голубого неба, будьше интересных фактов читайте далее в материале Фактов ICTV.

В 2004 году президент Леонид Кучма подписал акт о провозглашении 23 августа Днем государственного флага Украины.

10 фактов о флаге Украины

1. Жители Галичины используют сине-желтый флаг еще с 1948 года, выставив его на уровень национального значения.

2. В 1917 году состоялась украинская революция, появилась УНР. В битвах за свою свободу украинские воины шли в бой под сине-желтыми флагами. Так, в битве под Крутами над защитниками украинского свободы развевался именно такой флаг.

3. Впервые сочетание синего и желтого появилось на гербе Львова: Данило Галицкий подарил городу, основанному в 1256 году, герб с изображением желтого льва на голубом фоне.

4. Золотой и синий цвет использовались в гербе Руського королевства официально с XIV века. Также эти цвета присутствовали и на гербах местной знати, князей, дворян.

5. Первый президент Украины Михаил Грушевский утвердил желто-синий флаг. В современной Конституции Украины национальный флаг наоборот – сине-желтый.

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6. До сих пор эксперты спорят, какой цвет должен располагаться вверху, а какой – внизу. Такая путаница возникла еще во время УНР: тогда применяли оба варианта. Символика цветов гораздо глубже, чем просто олицетворение неба и поля пшеницы.

Золотое, желтое символизирует Творца, Бога-Отца и вообще, духовное начало. Синее же – это все земное, а также свобода выбора, которой Творец наделил свои творения в надежде, что они ею не будут злоупотреблять.

7. После завоевания Украины большевиками и образования УССР Владимир Ленин утвердил флаг республики: красное поле, а в верхнем углу – сине-желтый флаг. Но по идеологическим соображениям уже в 1919 сине-желтый цвет исчез с флага.

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8. 22 июля 1976 года на Олимпийских играх в Монреале один канадский студент украинского происхождения развернул сине-желтый флаг во время соревнований по гандболу.

9.26 апреля 1989 года, в годовщину Чернобыльской трагедии, активист Юрий Волощак развернул сине-желтый флаг на площади Рынок во Львове. Это был первый случай использования национального флага за весь советский период.

10. 23 августа 2018 года в Днепре подняли самый большой флаг Украины, который когда-либо развевался над украинской территорией. Высота флагштока – 72 метра, а размер флага – 12 на 18 метров. Флаг установили на проспекте Яворницкого возле Исторического музея.

К слову, Факты ICTV проведут прямую трансляцию мероприятий ко Дню независимости Украины.