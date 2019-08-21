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Факты / Украина / Общество

В Украине создали интерактивную карту заминированных районов на Донбассе

В Украине заработала онлайн-карта заминированных районов Донецкой и Луганской областей.

В Украине создали интерактивную карту заминированных районов на Донбассе

Министерство обороны Украины запустило онлайн-карту заминированных районов на Донбассе.

Интерактивная карта работает в тестовом режиме, а информация обновляется.

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– Целью создания карты является повышение уровня осведомленности населения об имеющихся рисках связанными с минами и взрывоопасными пережитками войны. Участки, изображенные на карте, задокументированы и содержат доказательства наличия загрязнения, – отметили в пресс-службе министерства.

Ранее Факты ICTV писали, что наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали на Донбассе реактивные системы залпового огня Град.

Источник: Минобороны

Фото: УНИАН

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