В Украине заработала онлайн-карта заминированных районов Донецкой и Луганской областей.

Министерство обороны Украины запустило онлайн-карту заминированных районов на Донбассе.

Интерактивная карта работает в тестовом режиме, а информация обновляется.

Читайте: Быстро не получится: Разумков о сроках завершения войны на Донбассе

– Целью создания карты является повышение уровня осведомленности населения об имеющихся рисках связанными с минами и взрывоопасными пережитками войны. Участки, изображенные на карте, задокументированы и содержат доказательства наличия загрязнения, – отметили в пресс-службе министерства.

Ранее Факты ICTV писали, что наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали на Донбассе реактивные системы залпового огня Град.