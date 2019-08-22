В зоне проведения ООС за минувшие сутки оккупанты семь раз нарушили режим прекращения огня.

В течение 21 августа боевики семь раз обстреляли украинские позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вследствие обстрелов один военнослужащий получил ранение.

Противники обстреляли позиции неподалеку Новомихайловки, Водяного, Старогнатовки, Лебединского и Авдеевки.

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С начала суток уже зафиксировано два враждебных обстрела вблизи Водяного и Новотроицкого.

К слову, ранее Факты ICTV писали о том, что боевики сбросили гранату с беспилотника, в результате чего был ранен украинский военный.

Источник: ООС