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Факты / Украина / Общество

Винницкие пограничники задержали американца, которого разыскивал Интерпол

В Винницкой области, на границе с Молдовой, украинские пограничники задержали гражданина США, объявленного в международный розыск по линии Интерпола.

Винницкие пограничники задержали американца, которого разыскивал Интерпол

29-летний гражданин США задержан во время прохождения контроля на украинско-молдавской границе в пункте пропуска Могилев-Подольский – Отачь.

Во время проверки документов было установлено, что мужчина разыскивается властями США по обвинению в разбое и убийстве.

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Сейчас задержанный находится под стражей, решается вопрос о его экстрадиции.

Напомним, троих граждан Украины приговорили в Польше за контрабанду 237 кг наркотиков из Евросоюза в Россию.

Источник: Госпогранслужба

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