PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Почему на День независимости 24 августа нет парада

День независимости 2019 в этом году Украина празднует без парада, зато с Шествием достоинства и Маршем защитников.

день незалежності

На День независимости 2019 в Украине не проходит традиционный военный парад.

По приказу президента Владимира Зеленского, его решили заменить Шествием достоинства. Такое решение он объяснил тем, что мероприятие в европейских традициях должно начать новую традицию чествования всех, кем гордится Украина.

Начались празднования на Аллее Героев Небесной Сотни. Там президент вместе с женой почтили минутой молчания погибших героев Революции Достоинства.

После этого глава государства спустился до Майдана Независимости и произнес торжественную речь по случаю праздника.

Читайте: Выступление президента Зеленского по случаю Дня независимости – полный текст

В 11.00 начался альтернативный Марш защитников Украины при участии ветеранов АТО.

К слову, Факты ICTV следят, как проходит Марш защитников в Киеве.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Сидя на крыше: Тина Кароль спела гимн Украины во время Шествия Достоинства
Выступление президента Зеленского по случаю Дня независимости – полный текст
Марш защитников Украины в Киеве (ТРАНСЛЯЦИЯ)
Алина Паш зачитала рэп во время гимна Украины на Ходе Достоинства
Как работают банки на День независимости 2019
День памяти защитников Украины: Зеленский учредил новый праздник
Настанет день и мы соберемся вместе! Зеленский в речи вспомнил о Крыме и Донбассе
Минута молчания 24 августа. Церемония чествования героев Небесной Сотни
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка