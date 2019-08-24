День независимости 2019 в этом году Украина празднует без парада, зато с Шествием достоинства и Маршем защитников.

На День независимости 2019 в Украине не проходит традиционный военный парад.

По приказу президента Владимира Зеленского, его решили заменить Шествием достоинства. Такое решение он объяснил тем, что мероприятие в европейских традициях должно начать новую традицию чествования всех, кем гордится Украина.

Начались празднования на Аллее Героев Небесной Сотни. Там президент вместе с женой почтили минутой молчания погибших героев Революции Достоинства.

После этого глава государства спустился до Майдана Независимости и произнес торжественную речь по случаю праздника.

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В 11.00 начался альтернативный Марш защитников Украины при участии ветеранов АТО.

К слову, Факты ICTV следят, как проходит Марш защитников в Киеве.