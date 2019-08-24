День незалежності 2019 цьогоріч Україна святкує без параду, зате з Ходою гідності і Маршем захисників.

На День незалежності 2019 в УКраїні не відбувається традиційний військовий парад.

За наказом президента Володимира Зеленського, його вирішили замінити Ходою гідності. Таке рішення він пояснив тим, що захід у європейських традиціях повинен започаткувати нову традицію вшанування усіх, ким пишається Україна.

Розпочалися святкування на Алеї Героїв Небесної Сотні. Там президент разом із дружиною вшанували хвилиною мовчання загиблих героїв Революції Гідності.

Після цього глава держави спустився до Майдану Незалежності і виголосив урочисту промову з нагоди свята.

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Об 11.00 розпочався альтернативний Марш захисників України за участі ветеранів АТО.

До слова, Факти ICTV стежать, як проходить Марш захисників у Києві.