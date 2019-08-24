PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Чому на День незалежності 24 серпня немає параду

День незалежності 2019 цьогоріч Україна святкує без параду, зате з Ходою гідності і Маршем захисників.

день незалежності

На День незалежності 2019 в УКраїні не відбувається традиційний військовий парад.

За наказом президента Володимира Зеленського, його вирішили замінити Ходою гідності. Таке рішення він пояснив тим, що захід у європейських традиціях повинен започаткувати нову традицію вшанування усіх, ким пишається Україна.

Розпочалися святкування на Алеї Героїв Небесної Сотні. Там президент разом із дружиною вшанували хвилиною мовчання загиблих героїв Революції Гідності.

Після цього глава держави спустився до Майдану Незалежності і виголосив урочисту промову з нагоди свята.

Читайте: Виступ президента Зеленського з нагоди Дня незалежності – повний текст

Об 11.00 розпочався альтернативний Марш захисників України за участі ветеранів АТО.

До слова, Факти ICTV стежать, як проходить Марш захисників у Києві.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

ONUKA, Аліна Паш та Тіна Кароль: хто виступав під час Ходи Гідності у Києві
Знакова дата – Зеленський вірить у настання миру в Україні найближчим часом
Сидячи на даху: Тіна Кароль заспівала гімн України під час Ходи Гідності
Виступ президента Зеленського з нагоди Дня незалежності – повний текст
Марш захисників України у Києві (ТРАНСЛЯЦІЯ)
Аліна Паш зачитала реп під час гімну України на Ході Гідності
Як працюють банки на День незалежності 2019
День пам’яті захисників України: Зеленський встановив нове свято
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка