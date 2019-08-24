Организаторы Марша защитников Украины рассказали детали мероприятия, которое состоится 24 августа.

В Марше защитников Украины, который начнется 24 августа в 11.00, предварительно примут участие 10 тыс. человек.

Сейчас уже сформировано около 29 отдельных колонн, в каждой более 100 человек, в некоторых 300, в некоторых будет 500 человек, как, например, у представителей Киева.

По словам одного из организаторов Дмитрия Шатровского, Марш возглавят члены семей погибших защитников Украины. Вслед за ними будут идти раненые участники и семьи погибших во время Революции Достоинства. За ними – ветераны из Киева и других областей Украины.

Кроме того, участие в Марше защитников примут представители отдельных подразделений – ветераны Азова, Правого сектора, Айдара, 128-ой бригады и 131-го разведывательного батальона.

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Участники Марша начнут строиться в 10.00 24 августа в парке Шевченко. Начало Марша запланировано на 11.00.

Они спустятся по бульвару Шевченко до Бессарабской площади, а оттуда пройдут по Крещатику до Майдана Независимости.

Во время Марша защитников Украины планируется коллективное исполнение гимна Украины и фотосессия.

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После окончания официальной части Марша на Михайловской площади пройдет чествование памяти погибших воинов минутой молчания, возложение цветов, торжественный молебен по погибшим в бою.

Организаторы указывают, что по завершению молебна состоится концерт, организованный Музыкальным батальоном.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский высказался о том, чтобы вместо парада на День независимости выделить премии.