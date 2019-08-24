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Факти / Україна

Марш захисників на День незалежності: програма, маршрут і учасники

Організатори Маршу захисників України розповіли деталі заходу, який відбудеться 24 серпня.

Марш захисників на День незалежності: програма, маршрут і учасники

У Марші захисників України, який розпочнеться 24 серпня об 11.00, попередньо візьмуть участь 10 тис. осіб.

Наразі вже сформовано близько 29 окремих колон, в кожній більше 100 осіб, в деяких 300, в деяких буде 500 осіб, як, наприклад, у представників Києва.

За словами одного з організаторів Дмитра Шатровського, Марш очолять члени сімей загиблих захисників України. Слідом за ними йтимуть поранені учасники та сім’ї загиблих під час Революції Гідності. За ними – ветерани з Києва та інших областей України.

Крім того, участь у Марші захисників візьмуть представники окремих підрозділів – ветерани Азову, Правого сектору, Айдара, 128-ої бригади та 131-го розвідувального батальйону.

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Учасники Маршу почнуть шикуватися о 10.00 24 серпня в парку Шевченка. Початок Маршу заплановано на 11.00.

Вони спустяться бульваром Шевченка до Бессарабської площі, а звідти пройдуть Хрещатиком до Майдану Незалежності.

Під час Маршу захисників України планується колективне виконання гімну України та фотосесія.

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Після закінчення офіційної частини Маршу на Михайлівській площі відбудеться вшанування пам’яті загиблих воїнів хвилиною мовчання, покладання квітів, урочистий молебень за загиблими у бою.

Організатори зазначають, що після завершення молебню відбудеться концерт, організований Музичним батальйоном.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський висловився про те, щоб замість параду на День незалежності виділити премії військовослужбовцям.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Dreamstime

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