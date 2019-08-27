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Факти / Україна / Політика

Нардепи готові голосувати на першому засіданні руками – Стефанчук

У партії Слуга народу хвилюються, що буде зірвано голосування на першому засіданні нової Верховної Ради.

Нардепи готові голосувати на першому засіданні руками – Стефанчук

Народні депутати на першому засіданні Верховної Ради IX скликання можуть голосувати руками.

За словами народного депутата від партії Слуга народу Руслана Стефанчука, “дідівський спосіб” застосують у разі, якщо голосування буде зірвано.

За словами Стефанчука, у партії хвилюються, щоб у перший день роботи Ради не було впливів на систему для голосування.

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– Ми для цього і створюємо лічильну комісію, але дуже сподіваємося, що Рада-3 як функціонувала, так і буде функціонувати, з технічної точки зору і з юридичної точки зору, – заявив Стефанчук.

Як повідомлялося, 27 серпня голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що слідчі СБУ і ДБР заблокували тестування сенсорної кнопки у Верховній Раді.

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