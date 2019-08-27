У партії Слуга народу хвилюються, що буде зірвано голосування на першому засіданні нової Верховної Ради.

Народні депутати на першому засіданні Верховної Ради IX скликання можуть голосувати руками.

За словами народного депутата від партії Слуга народу Руслана Стефанчука, “дідівський спосіб” застосують у разі, якщо голосування буде зірвано.

За словами Стефанчука, у партії хвилюються, щоб у перший день роботи Ради не було впливів на систему для голосування.

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– Ми для цього і створюємо лічильну комісію, але дуже сподіваємося, що Рада-3 як функціонувала, так і буде функціонувати, з технічної точки зору і з юридичної точки зору, – заявив Стефанчук.

Як повідомлялося, 27 серпня голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що слідчі СБУ і ДБР заблокували тестування сенсорної кнопки у Верховній Раді.