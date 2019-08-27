Новая украинская школа откажется от обязательной формы и объявления оценок. Как изменится школьная жизнь с 1 сентября, читайте в материале Фактов ICTV.

С 1 сентября 2019 года украинские школы изменятся – обязательную форму отменят, введут электронные ученические билеты, а в столовых сформируют новое меню.

Прививки

В школы и детские сады не пустят детей, которым не сделали все обязательные прививки. Если родители отказываются прививать ребенка из-за жизненной позиции, то они могут написать заявление на имя руководителя учебного заведения на прохождение обучения дистанционно или по индивидуальному графику.

В школу без формы

В следующем учебном году отменяется обязательная школьная форма. Такой указ издал президент Украины Владимир Зеленский в июне.

В школу в светоотражающем жилете

В силу вступает новое правило: ученики 1-4 классов обязаны носить светоотражающие жилеты в темное время суток по дороге в школу и домой.

Электронный ученический билет

Все школьники, вместо обычных ученических билетов, получат новые – электронные. Это позволит родителям отслеживать перемещение ребенка по городу с помощью специального приложения, а школьникам избегать очередей в метро.

Читайте: В Киеве школьники получат электронные ученические билеты – как оформить

Свободный выбор формы обучения

Для детей, которые вынуждены пропускать уроки из-за болезней или занятия спортом, музыкой, учителя будут составлять специальный учебный план.

Отдельные уроки может проводить не учитель

В рамках сетевой формы обучения отдельные уроки сможет проводить кружок или организация. Благодаря такому подходу хотят решить проблему нехватки профильных учителей.

Объявление оценок школьников

Учителям запретят объявлять на весь класс оценки учеников. Непосредственно на уроке учитель может общими фразами оценить ответ ученика, но оценку в баллах должен выставлять в дневник на перемене или после уроков в индивидуальном порядке.

Школы без досок почета

В школах больше не будет досок почета отличников в учебе. Дети разные, и способности у них тоже разные – кто-то лучше в спорте, кто-то в пении, каждый талантливый по-своему.

Новое меню в столовой

Мультипрофильное меню должно появится во всех школах Киева до конца 2019-2020 учебного года. Обед не станет дороже, потому что продукты в нем не изменятся. Новация в том, что обед в столовой будет напоминать шведский стол, где учащиеся смогут сами выбирать, что съесть.

Новая программа ВНО-2020 по украинской литературе

В новом учебном году изменилась программа ВНО по украинской литературе, некоторые произведения убрали, некоторые добавили.

Больше возможностей для обучения детей дома

С сентября родители школьников смогут воспользоваться всеми видами индивидуальной формы обучения – семейным (домашним) образованием, экстернатом или педагогическим патронажем.

Семейная (домашняя) форма образования предусматривает обучение для учеников, чьи родители готовы самостоятельно организовывать образовательный процесс в домашних условиях. Но ученик должен быть зачисленным в определенное учреждение, которое будет отслеживать его прогресс в обучении.

образования предусматривает обучение для учеников, чьи родители готовы самостоятельно организовывать образовательный процесс в домашних условиях. Но ученик должен быть зачисленным в определенное учреждение, которое будет отслеживать его прогресс в обучении. Для зачисления на экстернат ученик должен подать заявление и документ, подтверждающий основание для перевода. Среди уважительных причин – невозможность заниматься в школе или сдать годовое оценивание. Он ориентирован на учащихся, которые овладели или могут овладеть одним или несколькими предметами.

ученик должен подать заявление и документ, подтверждающий основание для перевода. Среди уважительных причин – невозможность заниматься в школе или сдать годовое оценивание. Он ориентирован на учащихся, которые овладели или могут овладеть одним или несколькими предметами. Педагогический патронаж предусмотрен для учеников, которые по состоянию здоровья не могут посещать школу каждый день, находятся на стационарном лечении или нуждаются в обучении у больничной койки. Также такая форма обучения разрешена ученикам, которые получают начальное и базовое образование в школах сельской местности, в которых из-за малокомплектности (менее 5 учеников на класс) не может быть организовано обучение в школе.

Новые правила обучения для инклюзивных групп

Отныне, чтобы ребенка с особыми образовательными потребностями зачислили во внешкольное учреждения, его родителям или законным представителям необходимо подать соответствующее заявление.

К заявлению также нужно приложить документы, подтверждающие наличие особых образовательных потребностей – вывод инклюзивно-ресурсного центра, индивидуальную программу реабилитации лица с инвалидностью.

Обучение для школьников с особыми образовательными потребностями можно будет продлить на два года

Это касается учеников инклюзивных классов начальной и базовой школы. На каждом из этих уровней обучения может быть продлено на один год.

К слову, Факты ICTV составили ориентировочный список самых необходимых вещей для школьников всех классов.