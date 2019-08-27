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Факти / Україна

Заробітчани скуповують нерухомість в Україні – FT

Українські трудові мігранти все частіше скуповують нерухомість на батьківщині.

львов

Українці, що працюють за кордоном, все частіше інвестують гроші в нерухомість в Україні.

Більшість заробітчан виїжджають на роботу до Польщі. Переважно це жителі західних регіонів, розміщених навколо Львова, де проживає близько 1 млн осіб.

У 2018 році трудові мігранти відправили в Україну за допомогою банківських переказів рекордні $14,4 млрд, але через недовіру до місцевих банків вони все частіше інвестують в нерухомість.

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У зв’язку з цим навколо Львова з’являються багатоповерхові житлові комплекси. За словами забудовників, трудові мігранти є одними з найбільших клієнтів.

Також збільшився відсоток заробітчан зі східної та південної України.

У Мінсоцполітики відзначають як позитивні, так і негативні наслідки робочої міграції. У відомстві повідомляють про брак робочої сили всередині країни і про приплив твердої валюти.

Нагадаємо, на заробітках за кордоном перебуває майже кожен п’ятий українець – це 3,2 млн працездатних громадян країни.

Джерело: Financial Times

Фото: Dreamstime

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