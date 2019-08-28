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Факты / Украина

Прокуратура просит суд арестовать Богатыреву

Прокуратура Киева просит суд арестовать экс-министра здравоохранения Украины Раису Богатыреву.

богатырева

Печерский райсуд столицы просят взять под стражу Раису Богатыреву. Прокуратура Киева подала соответствующее ходатайство.

В прокуратуре сообщили, что в мае 2015 года Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство следователя по особо важным делам ГПУ об избрании Богатыревой меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Также согласно постановлению, после ее задержания не позднее 48 часов следователь должен обеспечить доставку экс-министра в суд для рассмотрения вопроса о применении избранной меры пресечения в виде содержания под стражей.

В ведомстве отметили, что время заседания суда будет определено в ходе автоматического распределения дел.

Напомним, 27 августа экс-министр здравоохранения времен Виктора Януковича Раиса Богатырева вернулась в Украину и была задержана полицией.

Источник: Интерфакс-Украина

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