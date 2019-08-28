Прокуратура Києва просить суд заарештувати екс-міністра охорони здоров’я України Раїсу Богатирьову.

Печерський райсуд столиці просять взяти під варту Раїсу Богатирьову. Прокуратура Києва подала відповідне клопотання.

У прокуратурі повідомили, що в травні 2015 року Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання слідчого з особливо важливих справ ГПУ про обрання Богатирьовій запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

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Також згідно до постанови, після її затримання не пізніше 48 годин слідчий повинен забезпечити доставку екс-міністра до суду для розгляду питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

У відомстві зазначили, що час засідання суду буде визначено в ході автоматичного розподілу справ.

Нагадаємо, 27 серпня екс-міністр охорони здоров’я часів Віктора Януковича Раїса Богатирьова повернулася в Україну і була затримана поліцією.