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Богатырева вышла из СИЗО под залог в 6 млн грн

За взятую под стражу экс-министра здравоохранения Украины Раису Богатыреву внесли залог.

Богатырева вышла из СИЗО под залог в 6 млн грн

Народный депутат от Оппозиционного блока Вадим Новинский внес залог в размере 6 млн грн за экс-министра здравоохранения времен Януковича Раису Богатыреву, которую взяли под стражу на 60 дней.

Читайте: Арест Богатыревой: биография и в чем подозревают скандального экс-министра

Он также уточнил, что сделал это лично.

Напомним, 27 августа экс-министр здравоохранения времен Виктора Януковича Раиса Богатырева вернулась в Украину и была задержана полицией. Ночь она провела в СИЗО.

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