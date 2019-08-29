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Богатирьова вийшла з СІЗО під заставу в 6 млн грн

За взяту під варту ексміністра охорони здоров’я України Раїсу Богатирьову сплатили заставу.

Богатирьова вийшла з СІЗО під заставу в 6 млн грн

Народний депутат від Опозиційного блоку Вадим Новинський вніс заставу в розмірі 6 млн грн за ексміністра охорони здоров’я часів Януковича Раїсу Богатирьову, яку взяли під варту на 60 днів.

Читайте: Арешт Богатирьової: біографія і в чому підозрюють скандального екс-міністра

Він також уточнив, що зробив це особисто.

Нагадаємо, 27 серпня екс-міністр охорони здоров’я часів Віктора Януковича Раїса Богатирьова повернулася в Україну і була затримана поліцією. Ніч вона провела у СІЗО.

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