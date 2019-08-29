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Факти / Україна / Політика

Економічне зростання, кредитні ставки і зниження суми платіжок – Гончарук про завдання уряду

Головним завдання нового уряду буде економічне зростання України.

Олександр Гончарук

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що новий уряд має забезпечити економічне зростання України не на 2-3%, а на щонайменше 5-7% щорічно.

За його словами, для цього потрібно знизити кредитні ставки, забезпечити незалежність Нацбанку, зробити дешеві ресурси, змінити ставлення світу до України.

Гончарук також пообіцяв, що його уряд не крастиме.

– Ми досі не впоралися з тим, що хтось приходить до влади для того, щоб щось “пиляти”. Цьому треба покласти край, і ми це зробимо, – сказав прем’єр-міністр.

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Крім того, він сказав про те, що на енергоринках забезпечать конкурентність і люди побачать, як суми в платіжках почнуть зменшуватися.

Допускається і можливість проведення переговорів щодо реструктуризації задля удосконалення боргової політики України.

Діалог можуть почати і з НБУ, але не впливати на його незалежність. З Нацбанком планують говорити про зниження ставок.

До слова, головою Верховної Ради України обрали Дмитра Разумкова.

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