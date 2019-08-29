Верховная Рада IX созыва вскоре начнет свою работу. Как пройдет первое заседание, что будут принимать парламентарии и каких назначений ожидать – в материале Фактов ICTV.

Новая Верховная Рада Украины соберется на свое первое заседание уже 29 августа.

Торжественное открытие, на котором депутаты дадут присягу, состоится в 10.00. А уже в 13.00 парламентарии планируют открыть первую сессию и начать плодотворную работу – принимать законы и голосовать за назначения.

Как будет проходить первое заседание Верховной Рады

Откроет первое заседание спикер предыдущего созыва – Андрей Парубий.

Согласно Конституции, самый старший по возрасту депутат зачитает присягу, после чего парламентарии официально примут свои полномочия.

Старший в Раде ІХ созыва – Юлий Иоффе, №12 списка партии Оппозиционная платформа – За жизнь. На момент избрания ему было 78 лет, и это его шестой поход в парламент.

Депутаты должны поставить подпись под текстом присяги, тем самым согласившись его соблюдать:

Присягаю на верность Украине. Обязуюсь всеми своими действиями отстаивать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе Отчизны и благосостоянии украинского народа. Клянусь соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников.

Впрочем, в прошлый раз закона не придерживались – тогда открывал заседание и читал присягу спикер Александр Турчинов.

С каких процедур начнется сессия

Позже начнется первая сессия новой Рады. Ее откроет председатель подготовительной депутатской группы Дмитрий Разумков.

Депутаты сформируют временный президиум – он ​​будет действовать, пока не изберут спикера. Его возглавит Разумков, а в составе будет по одному депутату от каждой выбранной партии.

Нардепы также должны зарегистрировать депутатские фракции и группы.

После этого Андрей Парубий как спикер предыдущего парламента выступит с докладом о состоянии законодательной работы в Раде.

Регламентом предусмотрено, что потом депутаты изберут Счетную комиссию, которая организовывает голосования и определяет их результаты, а также нового спикера и его заместителей.

Вероятно, новым спикером станет Дмитрий Разумков, а его первым заместителем – Руслан Стефанчук. По крайней мере такие кандидатуры планируют выдвинуть в Слуге народа.

Вакантным остается место вице-спикера.

Его предложили оппозиции, впрочем Голос и Батькивщина уже отказались от должности. Свои кандидатуры будут предлагать ОПЗЖ и ЕС. В Оппозиционной платформе уже заявили, это точно будет не Виктор Медведчук.

Когда изберут руководство, с приветственным словом выступит президент Владимир Зеленский.

Как распределят комитеты

На первой сессии депутаты также должны проголосовать за комитеты – их число и состав. Их количество решили сократить до 23 вместо 27, некоторые ликвидировав, а другие – объединив.

Предварительно 19 комитетов возглавят представители Слуги народа, а другие – свободы слова, прав человека, молодежи и спорта и евроинтеграции – отдадут оппозиции. По крайней мере так планировали во время заседания подготовительной депутатской группы.

Итак, в Верховной Раде ІX созыва будут комитеты по вопросам:

аграрной политики и земельных отношений – 31 депутат;

антикоррупционной политики – 14 депутатов;

бюджета – 31 депутат;

гуманитарной и информационной политики – 17 депутатов;

экологической политики и природопользования – 19 депутатов;

экономического развития – 17 депутатов;

энергетики и жилищно-коммунальных услуг – 20 депутатов;

здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования – 15 депутатов;

внешней политики и межпарламентского сотрудничества – 10 депутатов;

интеграции Украины с Европейским Союзом – 7 депутатов;

молодежи и спорта – 10 депутатов;

национальной безопасности, обороны и разведки – 17 депутатов;

организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства – 31 депутат;

образования, науки и инноваций – 14 депутатов;

прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, национальных меньшинств и межнациональных отношений – 13 депутатов;

правовой политики – 25 депутатов;

правоохранительной деятельности – 27 депутатов;

регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины – 10 депутатов;

свободы слова – 7 депутатов;

социальной политики и защиты прав ветеранов – 10 депутатов;

транспорта и инфраструктуры – 25 депутатов;

финансов, налоговой и таможенной политики – 31 депутат;

цифровой трансформации – 20 депутатов.

От 4 до 19 мест в каждом из них займут представители президентской партии, от 1 до 3 – представители Оппозиционной платформы и по 1-2 места отдадут другим партиям.

Распределение мест в парламенте

По результатам выборов в парламент были избраны 424 депутата. 26 мест будут пустовать из-за невозможности провести выборы на оккупированных территориях.

На заседании подготовительной депутатской группы удалось определить расстановку мест в сессионном зале. Следовательно, большинство от Слуги народа – 254 депутата – будут занимать места впереди, а другие партии оказались на задних рядах.

Кстати, такая рассадка – тоже новшество. Ранее депутатам других фракций позволяли сидеть у проходов к трибуне, а размещение было вертикальное.

Какие законы примут

Претендент на пост главы фракции Давид Арахамия анонсировал, что в первый день предусмотрено немало инициатив. Кроме протокольных решений, предусмотренных Регламентом Верховной Рады, депутаты могут перейти к принятию своих первых законопроектов.

Руслан Стефанчук вспоминал, что одним из первых рассмотрят закон об импичменте президента.

К тому же в Офисе президента отметили – в первый день внесут на рассмотрение законопроект и об отсрочке штрафов для евробляхеров.

Актуальными остаются законопроекты о снятии депутатской неприкосновенности, а также лишении депутатского мандата за кнопкодавство и прогулы. Для этого нужно вносить изменения в Конституцию.

Ранее в СМИ была информация, что в первый день рассмотрят около 60-70 законопроектов, среди которых сокращение количества депутатов до 300. То, что такой законопроект действительно в разработке, подтвердил Стефанчук.

Новый Кабмин

В то же время 29 августа Кабинет министров сложит свои полномочия перед новоизбранной Радой. Поэтому парламентарии смогут проголосовать за нового премьера. Впрочем, будет ли это именно в первый день – неизвестно.

Ранее Дмитрий Разумков пояснил, что полный состав Кабмина точно не примут в первый день, но попытаются это сделать в ближайшее время.

Вакантными остаются также места генпрокурора и министра иностранных дел, представления на какие президент вносил еще прошлой Раде. Вероятно, теперь их поддержат.

Говорят, первое впечатление – самое сильное. Посмотрим. Ведь в первый день на новой работе депутаты окажутся под прицелом камер и пристальным наблюдением журналистов. И уже 29 августа в политическом информационном пространстве будет жарко.

Лилия Ященко