С 22 августа полиция не будет изымать автомобили у владельцев евроблях, а также не имеет право штрафовать.

С 22 августа вступают в силу штрафы за нерастаможенные авто на еврономерах. Но президент Владимир Зеленский ранее заявил о инциативе отсрочить введение штрафных санкций для водителей евроблях на 90 дней.

В Министерстве инфраструктуры 21 августа состоялось совещание по решению вопросов растаможки автомобилей с иностранной регистрацией, на которой присутствовали представители власти и общественные активисты.

По результатам совещания принято решение создать рабочую группу, которая за время отсрочки санкций должна разработать новый законопроект, где будут прописан порядок и четкие, прозрачные и понятные правила растаможки автомобилей. Рабочую группу возглавит Владислав Криклий.

Законопроект Владимира Зеленского уже поддержали все заинтересованные органы исполнительной власти и общественность.

Что ждет владельцев евроблях после 22 августа

С 23 августа до даты принятия продления льготного периода никто не имеет права забирать авто, конфисковывать или ставить на штрафплощадки, – сказал лидер АвтоЕвроСилы Олег Ярошевич после совещания.

Он также отметил, что у полицейских нет возможности привлекать владельцев авто на еврономерах к материальной ответственности, поскольку отсутствует сама процедура.

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Как вести себя, если вас остановила полиция

Водителей евроблях просят вести себя спокойно. После 22 августа полиция имеет право останавливать авто, но не имеет права штрафовать или изымать машину.

В свою очередь заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка сообщил, что штрафы для владельцев евроблях отсрочат еще на три месяца. Новоизбранные депутаты примут законопроект в первый же день работы – 29 августа.

По словам Руслана Рябошапки, за это время разработают новый законопроект, который урегулирует порядок растаможки автомобилей. Он также добавил, что пока полиция не имеет доступа к таможенным базам, поэтому не может знать, нарушил ли автомобиль сроки въезда.

То есть останавливать евробляхи полиция право имеет, а штрафовать не может.

Какие штрафы за нарушение правил ввоза авто на еврономерах

За превышение срока доставки или временного ввоза авто на 20-30 суток – 85 тыс. грн, напоминает Государственная фискальная служба.

Если срок превышен больше чем на 30 суток, а также в случае утраты или раскомлектации машины – штраф 170 тыс. грн или конфискация.

К слову, ранее Факты ICTV писали о том, как растаможить авто на еврономерах и не переплатить.