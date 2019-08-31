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Факти / Україна

Без бійки, але із затриманнями: в Одесі пройшов Марш рівності

31 серпня представники ЛГБТ спільноти зібралися в Грецькому парку на Марш рівності.

Без бійки, але із затриманнями: в Одесі пройшов Марш рівності

Марш рівності пройшов в Одесі і зібрав близько 300 осіб. Учасники зібралися в Грецькому парку і розгорнули великий райдужний прапор.

На заході була присутня делегація з Мюнхена та представники шести європейських посольств.

Близько 10.30 учасники пройшли по Приморському бульвару до площі біля міськради.

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Попереду маршу з плакатами йшли противники ходи. Всього їх було близько 10 осіб. Поліція стримала протистояння.

Об 11.00 Марш рівності закінчився.

У ГУНП повідомили, що охорону учасників заходу забезпечували 500 співробітників Нацгвардії і поліції. Під час ходи виникло кілька конфліктів. В результаті троє осіб затримали і доставили до Приморського відділу поліції.

– Поодинокі спроби деяких агресивно налаштованих громадян здійснити провокація і почати конфлікт з учасниками ходи і правоохоронцями негайно припинялися, – йдеться в повідомленні.

Без бійки, але із затриманнями: в Одесі пройшов Марш рівності / 11 фотографий

Нагадаємо, у столиці України 23 червня пройшов Марш рівності – Київпрайд 2019. Факти ICTV стежили за подіями в режимі онлайн.

Фото: Думская

Джерело: Думская

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