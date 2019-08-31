PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Зеленский предложил отменить возможность внесения залога по коррупционным статьям

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной Раде отменить возможность внесения залога по тяжким коррупционным статьям.

Зеленский предложил отменить возможность внесения залога по коррупционным статьям

Владимир Зеленский внес в парламент законопроект № 1009  об изменениях отдельных положений уголовного законодательства, в котором предусматривается отмена возможности внесения залога по тяжким коррупционным статьям.

Изменение предлагается внести в статью 183 Удержание под стражей.

Читайте: Зеленский предлагает Раде не давать денег партиям, не прошедшим в парламент

Сейчас статья позволяет не определять размер залога в уголовном производстве в трех случаях.

1. Преступления, совершенные с применением насилия или угрозой его применения

2. Преступления, повлекшие гибель человека.

3. В отношении лица, которому в этом производстве уже избиралась мера пресечения в виде залога, однако лицо допустило нарушения.

Если законопроект примут, то список пополнится пунктом о коррупционных преступлениях.

Напомним, появился текст законопроекта Зеленского, который регламентирует уменьшение количества народных депутатов до 300 и введение только пропорциональной избирательной системы.

Источник: Верховная Рада

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Владимир Зеленский
Зеленский предлагает Раде не давать денег партиям, не прошедшим в парламент
Абромавичус назначен гендиректором Укроборонпрома
Абромавичус назначен гендиректором Укроборонпрома
Военную прокуратуру ликвидируют: что Зеленский предлагает изменить в ГПУ
Военную прокуратуру ликвидируют: что Зеленский предлагает изменить в ГПУ
Владимир Зеленский
Зеленский предлагает Раде разрешить президенту назначать командующего Нацгвардии
Депутатов будут лишать мандата за кнопкодавство и прогулы – законопроект
Депутатов будут лишать мандата за кнопкодавство и прогулы – законопроект
Зеленский едет в Польшу: с кем встретится и кто заменит Трампа
Зеленский едет в Польшу: с кем встретится и кто заменит Трампа
Володимир Зеленський
Почему вы кричите? Зеленский сорвался во время голосования за снятие неприкосновенности
Франция и США поздравили Украину с новым Кабмином
Франция и США поздравили Украину с новым Кабмином
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка