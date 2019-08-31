Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной Раде отменить возможность внесения залога по тяжким коррупционным статьям.

Владимир Зеленский внес в парламент законопроект № 1009 об изменениях отдельных положений уголовного законодательства, в котором предусматривается отмена возможности внесения залога по тяжким коррупционным статьям.

Изменение предлагается внести в статью 183 Удержание под стражей.

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Сейчас статья позволяет не определять размер залога в уголовном производстве в трех случаях.

1. Преступления, совершенные с применением насилия или угрозой его применения

2. Преступления, повлекшие гибель человека.

3. В отношении лица, которому в этом производстве уже избиралась мера пресечения в виде залога, однако лицо допустило нарушения.

Если законопроект примут, то список пополнится пунктом о коррупционных преступлениях.

Напомним, появился текст законопроекта Зеленского, который регламентирует уменьшение количества народных депутатов до 300 и введение только пропорциональной избирательной системы.