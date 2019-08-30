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Факты / Украина

Зеленский предлагает Раде не давать денег партиям, не прошедшим в парламент

Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде не давать деньги партиям, не прошедшим в парламент.

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде не финансировать политические партии, которые не преодолели 5% порог на выборах в парламент.

Он предложил выделять политсилам раз в год одну сотую часть минимальной зарплаты, умноженную на общее количество избирателей по многомандатному избирательному округу на последних парламентских выборах.

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Сейчас этот коэффициент составляет 0,02.

Текст президентского законопроекта №1029 О внесении изменений в законодательные акты относительно обеспечения эффективности институционального механизма предотвращения коррупции опубликован на сайте парламента.

Напомним, появился текст законопроекта Зеленского, который регламентирует уменьшение количества народных депутатов до 300 и введение только пропорциональной избирательной системы.

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