Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде не давать деньги партиям, не прошедшим в парламент.
Президент Украины Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде не финансировать политические партии, которые не преодолели 5% порог на выборах в парламент.
Он предложил выделять политсилам раз в год одну сотую часть минимальной зарплаты, умноженную на общее количество избирателей по многомандатному избирательному округу на последних парламентских выборах.
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Сейчас этот коэффициент составляет 0,02.
Текст президентского законопроекта №1029 О внесении изменений в законодательные акты относительно обеспечения эффективности институционального механизма предотвращения коррупции опубликован на сайте парламента.
Напомним, появился текст законопроекта Зеленского, который регламентирует уменьшение количества народных депутатов до 300 и введение только пропорциональной избирательной системы.