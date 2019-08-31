Президент України Володимир Зеленський запропонував Верховній Раді скасувати можливість внесення застави по тяжким корупційним статтям.

Володимир Зеленський вніс до парламенту законопроект № 1009 Про зміни окремих положень кримінального законодавства, в якому передбачається скасування можливості внесення застави по тяжким корупційним статтям.

Зміна пропонується внести до статті 183 Утримання під вартою.

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Зараз стаття дозволяє не визначати розмір застави в кримінальному провадженні в трьох випадках.

1. Злочини, вчинені із застосуванням насильства або погрозою його застосування.

2. Злочини, що спричинили смерть людини.

3. Відносно особи, якій у цьому провадженні вже обирався запобіжний захід у вигляді застави, проте особа допустила порушення.

Якщо законопроект ухвалять, то список поповниться пунктом про корупційні злочини.

Нагадаємо, з’явився текст законопроекту Зеленського, який регламентує зменшення кількості народних депутатів до 300 і введення лише пропорційної виборчої системи.