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Зеленський запропонував скасувати можливість внесення застави по корупційним статтям

Президент України Володимир Зеленський запропонував Верховній Раді скасувати можливість внесення застави по тяжким корупційним статтям.

Зеленський запропонував скасувати можливість внесення застави по корупційним статтям

Володимир Зеленський вніс до парламенту законопроект № 1009 Про зміни окремих положень кримінального законодавства, в якому передбачається скасування можливості внесення застави по тяжким корупційним статтям.

Зміна пропонується внести до статті 183 Утримання під вартою.

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Зараз стаття дозволяє не визначати розмір застави в кримінальному провадженні в трьох випадках.

1. Злочини, вчинені із застосуванням насильства або погрозою його застосування.

2. Злочини, що спричинили смерть людини.

3. Відносно особи, якій у цьому провадженні вже обирався запобіжний захід у вигляді застави, проте особа допустила порушення.

Якщо законопроект ухвалять, то список поповниться пунктом про корупційні злочини.

Нагадаємо, з’явився текст законопроекту Зеленського, який регламентує зменшення кількості народних депутатів до 300 і введення лише пропорційної виборчої системи.

Джерело: Верховна Рада

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