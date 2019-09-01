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Факты / Украина / Общество

Когда первый звонок 2019 в Украине – дата

Праздничные торжества по случаю первого звонка в большинстве учебных заведений Украины состоятся 1 сентября.

коли в Україні Перший дзвоник

Праздничная линейка в учебных заведениях состоится в воскресенье 1 сентября. В некоторых школах праздник Первого звонка запланирован на понедельник 2 сентября.

Такая ситуация связана с тем, что отныне каждая школа имеет право самостоятельно выбирать формат и дату празднования.

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Чтобы не ошибиться, родителям лучше заранее узнать дату празднования Первого звонка в школе.

Поскольку новый учебный год начинается уже скоро, то родителям самое время купить все необходимое для школы.

Поэтому ранее Факты ICTV писали, как выбрать школьную форму и портфель.

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