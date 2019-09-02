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Факти / Україна

Перше засідання Кабміну Гончарука (ТРАНСЛЯЦІЯ)

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук проведе перше робоче засідання Кабміну в 14.00.

Кабмін

Кабінет міністрів України збереться на перше засідання 2 вересня о 14.00.

Читайте: Склад нового Кабінету міністрів України (СПИСОК)

На засіданні Кабмін Гончарука розгляне раніше підготовлені постанови та кадрові питання.

До слова, міністр культури, молоді і спорту України Володимир Бородянський представив команду Офісу з розробки гуманітарної політики України.

Фото: Dreamstime

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