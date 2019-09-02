Новоизбранное правительство начинает принимать первые решения. Будет ли Кабмин Зеленского эффективным, какие вызовы перед ним стоят и какие решения в приоритете – в материале Фактов ICTV.

Новый Кабмин назначили 29 августа. На своем первом заседании парламентарии избрали премьер-министра и проголосовали за состав правительства.

Такая скорость стала определенным рекордом – раньше депутатам нужно было несколько дней на рассмотрение кандидатур и их обсуждение.

И с датой первого заседания чиновники не стали затягивать – назначили не на традиционную среду, а на ближайший понедельник 2-го сентября.

Их называют самым молодым правительством за всю историю – с 35-летним премьером и 28-летним вице-премьером. Будет ли успешным новый Кабмин и что изменится в его работе – узнавали Факты ICTV.

Переформатирование Кабмина

Новый Кабмин сразу претерпел изменений. Было ликвидировано несколько министерств – теперь их 15 вместо 19. В частности, Министерство аграрной политики присоединилось к Министерству экономики. Объединились Министерство по вопросам ветеранов и Министерство по вопросам временно оккупированных территорий.

Министерство культуры, Министерство информационной политики и Министерство молодежи и спорта стали единым Министерством культуры, молодежи и спорта.

Среди нововведений – Министерство цифровой трансформации. Его возглавил Михаил Федоров, который отвечал за digital-направление президентской партии на выборах.

Кроме того, количество вице-премьеров сократилось с шести до двух – Дмитрий Кулеба и Михаил Федоров.

Кто получил министерские портфели

Министров осталось 17 вместо 25. Причем двое из них – из старой команды. Оставили министра внутренних дел Арсена Авакова и министра финансов Оксану Маркарову.

Итак, перезагруженный состав правительства выглядит так:

Эффективность нового правительства

Свою речь премьер начал с громких слов:

– В моем правительстве воровать не будут, – заверил глава Кабмина.

А уже на первой встрече с президентом и Радой пообещал, что экономика вырастет на 40% за следующие пять лет.

Программа деятельности правительства будет представлена ​​в течение месяца. А по результатам первого заседания была принята инициатива, которая ликвидирует экономическое подразделение в Нацполиции. Это, по словам премьера, сделает невозможным вмешательство полиции в деятельность бизнеса.

Однако дальнейшая эффективность Кабмина будет зависеть от нескольких факторов. Во-первых, отмечают эксперты, следует оперативно организовать работу новых министерств, которые сейчас не имеют ничего, кроме названия и руководителя.

– Надо полностью переформатировать структуру, найти под них деньги, потому что в бюджете средства предусмотрены на другие министерства. Может случиться, что отдельные министерства будут работать, а новые – отставать, – отмечает политолог Игорь Рейтерович.

Политолог Андрей Золотарев уверен – избежать беспорядка можно было, если бы реорганизация проходила после запуска нового Кабмина.

Отдельный фактор – это программа правительства, которую они должны презентовать в течение месяца, и проект бюджета на следующий год.

– Это первое испытание для Кабмина – если они его пройдут с честью, то можно будет говорить о неплохих перспективах, – добавляет Рейтерович.

Эксперт говорит, важным моментом станет место, где будут решаться вопросы. Если они будут приниматься и согласовываться в Офисе президента, это внесет негативные коррективы.

Хотя Золотарев прогнозирует – в ближайшее время дуализма власти не будет:

– Думаю, что мы не увидим от Гончарука попытки создать собственный политический имидж, чем всегда занимались премьеры, и в результате был определенный конфликт интересов с “двумя правительствами” – на Банковой и на Грушевского.

Монокабмин

Вслед за монобильшинством в Верховной Раде, партия Слуга народа сформировала Кабинет министров, в составе которого кандидатуры исключительно от правящей политсилы.

В этом есть как преимущества, так и угрозы, уверены эксперты. В частности, полнота власти будет влиять на рейтинги президента, который не сможет перевести ответственность на кого-то другого.

– Вся полнота власти – это вся полнота ответственности. Если Кабмин окажется неспособным, то это будет бить и по Зеленскому. Общество ждет от него экономического чуда. Если этого не будет – Зеленский будет терять поддержку, – объясняет Золотарев.

Рейтерович же добавляет – возникает угроза, при которой могут проводиться узкокорпоративные интересы.

– Если те или иные финансово-промышленные группы смогут лоббировать свои интересы как в Верховной Раде, так и в Кабмине, им будет гораздо проще проводить выгодные решения.

Впрочем, эксперт добавляет – монополия власти позволит оперативно принимать решения. Кабмин может быть уверен, что те инициативы, которые он будет подавать, без проблем будут принимать в парламенте.

Чего ждать от новых министров?

Задач перед новым правительством немало. На заседании с президентом и Радой был определен перечень ближайших инициатив, которыми займутся министры.

Это и легализация добычи янтаря, и легализация игорного бизнеса, и снятие моратория на землю – законопроекты Кабмин должен предоставить Раде до октября 2019 года. Уже к декабрю правительство должно разработать условия для электронных выборов и электронной переписи населения.

Проект бюджета на 2020 год планируют подготовить уже через две недели – до 15 сентября.

Займутся и приватизацией – сформируют перечень объектов, которые не подлежат продаже, и уже в декабре начнут передавать предприятия в частное пользование.

Эксперты имеют положительные ожидания насчет Кабмина, в частности потому, что туда зашло много людей с опытом, репутацией, образованием и идеями.

– Мы услышали много хороших и правильных слов, но будем смотреть на конкретные дела, – подытоживает Золотарев.

Выступая перед депутатами, которые только получили полномочия, президент сравнил свою работу без Рады и Кабмина, как движение на первой скорости, а теперь, по его словам, государство может переключиться на пятую. Преимущества или недостатки от концентрации всей вертикали власти в руках одной партии, увидим уже скоро.

Лилия Ященко