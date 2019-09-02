Работа Кабинета министров будет направлена на то, чтобы экономика Украины выросла на 40% в течение следующих пяти лет.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что новое правительство сосредоточится на вопросах, которые позволят ускорить рост экономики Украины.

По его словам, в течение следующих пяти лет ВВП Украины должен вырасти минимум на 40%.

– Это очень амбициозная, но реалистичная задача. У нас есть для этого серьезная команда в министерстве экономики, которая уже начала над этим работать, – сказал Гончарук.

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Такой рост должен привести к появлению около 1 млн рабочих мест в Украине.

Гончарук добавил, что нужно будет осуществить пересмотр прожиточного минимума в Украине, ведь на него люди не могут достойно прожить.

Кроме того, планируется, что уже с 1 октября откажутся от бумажного обращения, то есть государственные органы не смогут “обмениваться бумажками”.

К слову, премьер-министр Алексей Гончарук рассказал о первых задача Кабинета министров.