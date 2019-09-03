Дмитрий Дубилет рассчитывает вынести на заседание Кабмина решение об оцифровке документов.

Новоназначенный министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет сообщил, что каждый месяц госорганы шлют друг другу через общие и специализированные почтовые службы десятки, если не сотни тысяч бумажных документов.

С 1 октября он намерен это прекратить.

Три важных уточнения:

Документообмен — это обмен документами между органами. Документооборот — это процессы согласования документов внутри госорганов.

Пока что речь только о документообмене. А полная диджитализация документооборота — это задача на ближайшие 1-2 года.

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Есть ряд документов, которые пока нельзя перевести в цифру из-за законов.

– Их мы в сентябре не трогаем. Мы их тщательно проанализируем и тоже оцифруем, но для этого нужно будет менять законы. Надеюсь, до конца года внесем в Раду предложения, – сказал политик.

Ревизия документов.

Дмитрий Дубилет уверен, что 90% этих документов не нужны сами по себе — ни в бумаге, ни в цифре.

– В ближайшее время начнем их ревизию и выжигание. Лучше, чем электронный документ, может быть только несуществующий документ, – подытожил министр.

К слову, Факты ICTV публиковали биографию министра Кабинета министров Дмитрия Дубилета.