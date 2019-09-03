Дмитро Дубілет планує винести на засідання Кабміну рішення про оцифрування документів.

Новопризначений міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет повідомив, що кожного місяця держоргани пересилають один одному через загальні і спеціалізовані поштові служби десятки, якщо не сотні тисяч паперових документів.

З 1 жовтня він має намір припинити це.

Три важливих уточнення:

Документообмін – це обмін документами між органами. Документообіг – це процеси узгодження документів всередині держорганів.

Поки що мова тільки про документообмін. А повна діджіталізація документообігу – це завдання на найближчі оди/два роки.

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Є низка документів, які поки що не можна перевести в цифру через закони.

– У вересні ми їх не чіпаємо. Ми їх ретельно проаналізуємо і теж оцифруємо, але для цього потрібно змінювати закони. Сподіваюся, до кінця року внесемо в Раду пропозиції, – сказав політик.

Ревізія документів.

Дмитро Дубілет впевнений, що 90% цих документів не потрібні самі по собі – ні в папері, ні в цифрі.

– Найближчим часом почнемо їх ревізію і випалювання. Краще, ніж електронний документ, може бути тільки неіснуючий документ, – підсумував міністр.

До слова, Факти ICTV публікували біографію міністра Кабінету міністрів Дмитра Дубілета.