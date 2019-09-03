PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

90% документів держорганів не потрібні ні в папері, ні в цифрі – Дубілет

Дмитро Дубілет планує винести на засідання Кабміну рішення про оцифрування документів.

Дмитро Дубілет

Новопризначений міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет повідомив, що кожного місяця держоргани пересилають один одному через загальні і спеціалізовані поштові служби десятки, якщо не сотні тисяч паперових документів.

З 1 жовтня він має намір припинити це.

Три важливих уточнення:

  • Документообмін – це обмін документами між органами. Документообіг – це процеси узгодження документів всередині держорганів.

Поки що мова тільки про документообмін. А повна діджіталізація документообігу – це завдання на найближчі оди/два роки.

Читайте: Вже є перші перемоги – Дубілет розповів про боротьбу з рейдерством

  • Є низка документів, які поки що не можна перевести в цифру через закони.

– У вересні ми їх не чіпаємо. Ми їх ретельно проаналізуємо і теж оцифруємо, але для цього потрібно змінювати закони. Сподіваюся, до кінця року внесемо в Раду пропозиції, – сказав політик.

  • Ревізія документів.

Дмитро Дубілет впевнений, що 90% цих документів не потрібні самі по собі – ні в папері, ні в цифрі.

– Найближчим часом почнемо їх ревізію і випалювання. Краще, ніж електронний документ, може бути тільки неіснуючий документ, – підсумував міністр.

До слова, Факти ICTV публікували біографію міністра Кабінету міністрів Дмитра Дубілета.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Дмитро Дубілет
Вже є перші перемоги – Дубілет розповів про боротьбу з рейдерством
Сім’я, друзі та кіт в шоці – Дубілет про своє призначення у Кабмін
Сім’я, друзі та кіт в шоці – Дубілет про своє призначення у Кабмін
IT-геній у політиці. Що відомо про нового міністра Кабміну Дубілета
IT-геній у політиці. Що відомо про нового міністра Кабміну Дубілета
Боротьба з рейдерством в Україні – це сюрреалізм
Боротьба з рейдерством в Україні – це сюрреалізм
Чим більше падає гривня, тим більше українців на IT-ринку – Дубілет
Чим більше падає гривня, тим більше українців на IT-ринку – Дубілет
Закордонний паспорт через iGov можна отримати ще в 7 містах
Закордонний паспорт через iGov можна отримати ще в 7 містах
Безкоштовно по всій Україні: як отримати довідку про доходи онлайн
Безкоштовно по всій Україні: як отримати довідку про доходи онлайн
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка