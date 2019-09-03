Народный депутат от Слуги народа Елена Криворучкина попалась на любовной переписке сразу после решения Верховной Рады об отмене депутатской неприкосновенности. Что о ней известно – в материале Фактов ICTV.

Елена Криворучкина – эколог, экономист, народный депутат IX созыва (прошла в парламент по мажоритарному округу №32 в Кривом Роге от партии Слуга народа), заместитель председателя комитета по вопросам экологической политики.

Нардеп оказалась в центре внимания после решения парламента о снятии депутатской неприкосновенности. Эту новость женщина сообщила абоненту “Любимый” – и эта переписка попала в объективы фотокамер.

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Позже Криворучкина написала, что она не только депутат, но и человек. Более того – переписывалась во время официального перерыва.

Мы собрали самую важную информацию из ее биографии.

Криворучкиной – 47 лет (родилась 18 октября 1971 года в Кривом Роге). Сейчас живет в Киеве.

Образование

Закончила Криворожский государственный педагогический университет по специальности биология с дополнительной специальностью химия, а также Криворожский экономический институт КНЭУ имени Вадима Гетьмана по специальности экономика предприятия.

Кандидат экономических наук по специальности экономическая геология, доцент кафедры экономики и предпринимательства КЭИ КНЭУ имени Вадима Гетьмана.

Карьера и достижения

1996 год – стала ассистентом в Криворожском экономическом институте, прошла путь до доцента КЭИ КНЭУ имени Вадима Гетьмана.

Изучала экологические проблемы Кривого Рога – защитила по результатам этих исследований в 2004 году кандидатскую диссертацию.

Автор более 70 научных работ, среди которых научные статьи, монографии и учебники.

В 2019 году избрана народным депутатом на одномандатном избирательном округе №32 (Кривой Рог) от партии Слуга народа.

Напомним, 3 сентября Верховная Рада ИХ созыва приняла закон об отмене неприкосновенности народных депутатов Украины.

Фото: Олена Криворучкіна