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Факты / Украина / Политика

Елена Криворучкина – что известно о нардепе от Слуги народа

Народный депутат от Слуги народа Елена Криворучкина попалась на любовной переписке сразу после решения Верховной Рады об отмене депутатской неприкосновенности. Что о ней известно – в материале Фактов ICTV.

Олена Криворучкіна

Елена Криворучкина – эколог, экономист, народный депутат IX созыва (прошла в парламент по мажоритарному округу №32 в Кривом Роге от партии Слуга народа), заместитель председателя комитета по вопросам экологической политики.

Нардеп оказалась в центре внимания после решения парламента о снятии депутатской неприкосновенности. Эту новость женщина сообщила абоненту “Любимый” – и эта переписка попала в объективы фотокамер.

Читайте: Кто не поддержал снятие депутатской неприкосновенности (СПИСОК)

Позже Криворучкина написала, что она не только депутат, но и человек. Более того – переписывалась во время официального перерыва.

Мы собрали самую важную информацию из ее биографии.

Криворучкиной – 47 лет (родилась 18 октября 1971 года в Кривом Роге). Сейчас живет в Киеве.

Образование

Закончила Криворожский государственный педагогический университет по специальности биология с дополнительной специальностью химия, а также Криворожский экономический институт КНЭУ имени Вадима Гетьмана по специальности экономика предприятия.

Кандидат экономических наук по специальности экономическая геология, доцент кафедры экономики и предпринимательства КЭИ КНЭУ имени Вадима Гетьмана.

Карьера и достижения

  • 1996 год – стала ассистентом в Криворожском экономическом институте, прошла путь до доцента КЭИ КНЭУ имени Вадима Гетьмана.
  • Изучала экологические проблемы Кривого Рога – защитила по результатам этих исследований в 2004 году кандидатскую диссертацию.
  • Автор более 70 научных работ, среди которых научные статьи, монографии и учебники.
  • В 2019 году избрана народным депутатом на одномандатном избирательном округе №32 (Кривой Рог) от партии Слуга народа.

Напомним, 3 сентября Верховная Рада ИХ созыва приняла закон об отмене неприкосновенности народных депутатов Украины.

Фото: Олена Криворучкіна

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