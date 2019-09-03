PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Олена Криворучкіна – що відомо про нардепа від Слуги народу

Народний депутат від Слуги народу Олена Криворучкіна попалася на любовному листуванні відразу після рішення Верховної Ради про скасування депутатської недоторканності. Що про неї відомо – у матеріалі Фактів ICTV.

Олена Криворучкіна

Олена Криворучкіна – еколог, економіст, народний депутат IX скликання (пройшла до парламенту в мажоритарному округу №32 у Кривому Розі від партії Слуга народу), заступник голови комітету з питань екологічної політики.

Нардеп опинилася у центрі уваги після рішення парламенту про зняття депутатської недоторканності. Цю новину жінка повідомила абоненту “Коханий” – і це листування потрапило в об’єктиви фотокамер.

Читайте: Хто не підтримав зняття депутатської недоторканності (СПИСОК)

Пізніше Криворучкіна написала, що вона не тільки депутат, але й людина. Більш того – листувалася під час офіційної перерви.

Ми зібрали найважливішу інформацію з її біографії.

Криворучкіній – 47 років (народилася 18 жовтня 1971 року в Кривому Розі). Зараз живе в Києві.

Освіта

Закінчила Криворізький державний педагогічний університет за спеціальністю біологія з додатковою спеціальністю хімія, а також Криворізький економічний інститут КНЕУ імені Вадима Гетьмана за спеціальністю економіка підприємства.

Кандидат економічних наук за спеціальністю економічна геологія, доцент кафедри економіки і підприємництва КЕІ КНЕУ імені Вадима Гетьмана.

Кар’єра і досягнення

  • 1996 рік – стала асистентом в Криворізькому економічному інституті, пройшла шлях до доцента КЕІ КНЕУ імені Вадима Гетьмана.
  • Вивчала екологічні проблеми Кривого Рогу – захистила за результатами цих досліджень у 2004 році кандидатську дисертацію.
  • Автор понад 70 наукових праць, серед яких наукові статті, монографії та підручники.
  • У 2019 році обрана народним депутатом в одномандатному виборчому окрузі №32 (Кривий Ріг) від партії Слуга народу.

Нагадаємо, 3 вересня Верховна Рада ІХ скликання ухвалила закон про скасування недоторканності народних депутатівУкраїни.

Фото: Олена Криворучкіна

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Фракція партії Слуга народу у Верховній Раді (СПИСОК)
Фракція партії Слуга народу у Верховній Раді (СПИСОК)
Інтрига з Супрун і Аваковим: що ховалося за лаштунками призначень в новому Кабміні
Інтрига з Супрун і Аваковим: що ховалося за лаштунками призначень в новому Кабміні
Замість міністрів: п’ять нардепів від Слуги народу склали присягу (СПИСОК)
Замість міністрів: п’ять нардепів від Слуги народу склали присягу (СПИСОК)
Повний список депутатів Верховної Ради ІХ скликання
Повний список депутатів Верховної Ради ІХ скликання
Зміни до Конституції: чи буде в Раді 300 голосів за скасування недоторканності
Зміни до Конституції: чи буде в Раді 300 голосів за скасування недоторканності
Про конфлікт інтересів, моновладу та реформи: чи буде успішним новий Кабмін
Про конфлікт інтересів, моновладу та реформи: чи буде успішним новий Кабмін
цвк
Заміна в Слузі народу: ЦВК достроково припинила повноваження п’яти нардепів
У Слузі народу допускають дострокове проведення місцевих виборів
У Слузі народу допускають дострокове проведення місцевих виборів
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка