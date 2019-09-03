Народний депутат від Слуги народу Олена Криворучкіна попалася на любовному листуванні відразу після рішення Верховної Ради про скасування депутатської недоторканності. Що про неї відомо – у матеріалі Фактів ICTV.

Олена Криворучкіна – еколог, економіст, народний депутат IX скликання (пройшла до парламенту в мажоритарному округу №32 у Кривому Розі від партії Слуга народу), заступник голови комітету з питань екологічної політики.

Нардеп опинилася у центрі уваги після рішення парламенту про зняття депутатської недоторканності. Цю новину жінка повідомила абоненту “Коханий” – і це листування потрапило в об’єктиви фотокамер.

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Пізніше Криворучкіна написала, що вона не тільки депутат, але й людина. Більш того – листувалася під час офіційної перерви.

Ми зібрали найважливішу інформацію з її біографії.

Криворучкіній – 47 років (народилася 18 жовтня 1971 року в Кривому Розі). Зараз живе в Києві.

Освіта

Закінчила Криворізький державний педагогічний університет за спеціальністю біологія з додатковою спеціальністю хімія, а також Криворізький економічний інститут КНЕУ імені Вадима Гетьмана за спеціальністю економіка підприємства.

Кандидат економічних наук за спеціальністю економічна геологія, доцент кафедри економіки і підприємництва КЕІ КНЕУ імені Вадима Гетьмана.

Кар’єра і досягнення

1996 рік – стала асистентом в Криворізькому економічному інституті, пройшла шлях до доцента КЕІ КНЕУ імені Вадима Гетьмана.

Вивчала екологічні проблеми Кривого Рогу – захистила за результатами цих досліджень у 2004 році кандидатську дисертацію.

Автор понад 70 наукових праць, серед яких наукові статті, монографії та підручники.

У 2019 році обрана народним депутатом в одномандатному виборчому окрузі №32 (Кривий Ріг) від партії Слуга народу.

Нагадаємо, 3 вересня Верховна Рада ІХ скликання ухвалила закон про скасування недоторканності народних депутатівУкраїни.

Фото: Олена Криворучкіна