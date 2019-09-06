Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію про легалізацію зброї.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що питання легалізації зброї передчасне. Крім того, в зв’язку з агресією Росії в країні велика кількість зброї в незаконному обігу.

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– Зважаючи на визначену Конституцією України найвищу соціальну цінність – людину, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпеку, усвідомлюючи відповідальність держави перед людиною за свою діяльність та ураховуючи необхідність удосконалення правової політики і встановлення миру в суспільстві, легалізація обігу в державі зброї вбачається передчасною, а тому не може бути підтримана, – сказано у відповіді на петицію.

Раніше Факти ICTV писали, що у липні команда президента Володимира Зеленського планувала розробити закон, який регламентуватиме володіння зброєю в Україні.