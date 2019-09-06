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Факты / Украина

От 60 до 100 тыс. грн в месяц: СБУ разоблачила на взятках чиновников Госгеокадастра

Сотрудники СБУ разоблачили двух чиновников в Луганской области на вымогании взяток.

хабар

Руководитель управления Госслужбы по вопросам геодезии, картографии и кадастра Луганской области и и.о. директора коммунального предприятия Северодонецкого городского совета разоблачили на систематическом вымогании взяток.

Чиновники требовали деньги от сертифицированных инженеров-землеустроителей специализированных предприятий.

За ежемесячную уплату чиновники обещали не препятствовать лицензионной деятельности предприятий, в частности, во время регистрации землеустроительной документации в государственном органе.

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Ежемесячная общая сумма неправомерной выгоды составляла от 60 до 100 тыс. грн.

Сотрудники спецслужбы задокументировали более 30 фактов вымогательства и получения взяток.

Злоумышленникам грозит от 5 до 10 лет заключения.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной Раде отменить возможность внесения залога по тяжким коррупционным статьям.

Источник: СБУ

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