Співробітники СБУ викрили двох чиновників у Луганській області на вимаганні хабарів.

Керівник управління Держслужби з питань геодезії, картографії та кадастру Луганської області та в.о. директора комунального підприємства Сєвєродонецької міської ради викрили на систематичному вимаганні хабарів.

Чиновники вимагали гроші від сертифікованих інженерів-землевпорядників спеціалізованих підприємств.

За щомісячну оплату чиновники обіцяли не перешкоджати ліцензійній діяльності підприємств, зокрема, під час реєстрації землевпорядної документації в державному органі.

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Щомісячна загальна сума неправомірної вигоди складала від 60 до 100 тис. грн.

Співробітники спецслужби задокументували понад 30 фактів вимагання та отримання хабарів.

Зловмисникам загрожує від 5 до 10 років ув’язнення.

Раніше президент України Володимир Зеленський запропонував Верховній Раді скасувати можливість внесення застави по тяжким корупційним статтям.