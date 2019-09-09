В Международный день красоты Факты ICTV предлагают проголосовать за самого привлекательного народного депутата.
Международный день красоты отмечают 9 сентября. Поэтому поводу можно вспомнить и самых привлекательных мужчин, в том числе и народных депутатов.
Верховная Рада ІХ созыва явно помолодела по сравнению со своими предшественниками. Кроме того, новый парламент пестрим депутатами, которые впервые получили мандат.
Читайте: 24 красотки в бикини: самая сексуальная участница Мисс Украина 2019 (ГОЛОСОВАНИЕ)
На честь Международного дня красоты, Факты ICTV предлагают проголосовать и выбрать самого привлекательного народного депутата Украины.
Ранее Факты ICTV писали, кто из молодых политиков попал в Раду и что них известно.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+