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Факты / Украина

День красоты: самые привлекательные народные депутаты (ГОЛОСОВАНИЕ)

В Международный день красоты Факты ICTV предлагают проголосовать за самого привлекательного народного депутата.

День красоты: самые привлекательные народные депутаты (ГОЛОСОВАНИЕ)

Международный день красоты отмечают 9 сентября. Поэтому поводу можно вспомнить и самых привлекательных мужчин, в том числе и народных депутатов.

Верховная Рада ІХ созыва явно помолодела по сравнению со своими предшественниками. Кроме того, новый парламент пестрим депутатами, которые впервые получили мандат.

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На честь Международного дня красоты, Факты ICTV предлагают проголосовать и выбрать самого привлекательного народного депутата Украины.

Ранее Факты ICTV писали, кто из молодых политиков попал в Раду и что них известно.

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