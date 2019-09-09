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Факти / Україна

День краси: найпривабливіші народні депутати (ГОЛОСУВАННЯ)

У Міжнародний день краси Факти ICTV пропонують проголосувати за найпривабливішого народного депутата.

День краси: найпривабливіші народні депутати (ГОЛОСУВАННЯ)

Міжнародний день краси відзначають 9 вересня. З цього приводу можна згадати і найпривабливіших чоловіків, зокрема народних депутатів.

Верховна Рада ІХ скликання вочевидь помолодшала в порівнянні зі своїми попередниками. Крім того, новий парламент рясніє депутатами, які вперше отримали мандат.

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З нагоди Міжнародного дня краси, Факти ICTV пропонують проголосувати та обрати найпривабливішого народного депутата України.

Раніше Факти ICTV писали, хто з молодих політиків потрапив у Раду і що про них відомо.

Фото: aleksandrskichko, michael.fedorov, sluganarodu.official, zhanbeleniuk, novilidery, nikolaytyshchenkochesno

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