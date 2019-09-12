Государству выгодно передать в концессию региональные аэропорты, считают в Мининфраструктуры.

В Украине будут разработаны пилотные проекты по передаче в концессию аэропортов в регионах.

При этом аэропорт Борисполь останется в государственной собственности, заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По словам главы ведомства, государство должно поставить целью самостоятельно развивать базовый аэропорт и создать транспортный хаб на его базе.

С другой стороны, передача концессионерам региональных аэропортов принесет выгоду Украине, уверен Криклий.

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О первых пилотных проектах относительно концессий аэропортов в Мининфраструктуры обещают отчитаться уже в ближайшее время.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, когда заработает аэропорт в Черкассах.