Державі вигідно передати у концесію регіональні аеропорти, вважають у Мінінфраструктури.
В Україні буде розроблено пілотні проекти з передання у концесію аеропортів у регіонах.
При цьому аеропорт Бориспіль залишиться в державній власності, заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій.
За словами глави відомства, держава повинна поставити за мету самостійно розвивати базовий аеропорт і створити транспортний хаб на його базі.
З іншого боку, передання концесіонерам регіональних аеропортів принесе вигоду Україні, упевнений Криклій.
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Про перші пілотні проекти щодо концесій аеропортів у Мінінфраструктури обіцяють відзвітувати вже найближчим часом.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, коли запрацює аеропорт у Черкасах.