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Факти / Україна

Бориспіль залишать державі: Кабмін планує концесії аеропортів

Державі вигідно передати у концесію регіональні аеропорти, вважають у Мінінфраструктури.

Бориспіль залишать державі: Кабмін планує концесії аеропортів

В Україні буде розроблено пілотні проекти з передання у концесію аеропортів у регіонах.

При цьому аеропорт Бориспіль залишиться в державній власності, заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

За словами глави відомства, держава повинна поставити за мету самостійно розвивати базовий аеропорт і створити транспортний хаб на його базі.

З іншого боку, передання концесіонерам регіональних аеропортів принесе вигоду Україні, упевнений Криклій.

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Про перші пілотні проекти щодо концесій аеропортів у Мінінфраструктури обіцяють відзвітувати вже найближчим часом.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, коли запрацює аеропорт у Черкасах.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Dreamstime

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