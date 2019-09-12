Проведение досрочных местных выборов возможно в нескольких областях.

По мнению заместителя главы комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Александра Качуры, децентрализация может завершиться весной.

Уже после этого возможно проведение местных выборов.

Я не исключаю такой вариант, если децентрализация завершится, все общины будут сформированы, тогда понятно, что логична перезагрузка. Но есть много регионов, и я об этом говорил и руководству нашей партии, и Офису президента, которые следует перезагрузить сейчас, – говорит Александр Качура.

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Он также добавил, что в Украине есть проблемные регионы и города. К таким, по его мнению, относятся один из городов на Сумщине, Одесса, Харьков, Луцк и Киев.

Напомним, ранее Факты ICTV писали, во сколько Украине обойдутся местные выборы.

Фото: Александр Качура