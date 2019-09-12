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Факти / Україна / Політика

Дострокові місцеві вибори можливі після завершення децентралізації – Качура

Проведення дострокових місцевих виборів можливе у кількох областях.

Олександр Качура

На думку заступника голови комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олександра Качури, децентралізація може завершитися навесні.

Вже після цього можливе проведення місцевих виборів.

Можливий такий варіант, якщо децентралізація завершиться, всі громади будуть сформовані, тоді зрозуміло, що логічне перезавантаження. Але є багато регіонів, і я про це говорив і керівництву нашої партії, й Офісу президента, які варто перезавантажити зараз, – говорить Олександр Качура.

Читайте: Місцеві вибори в Україні: чи реально їх провести восени

Він також додав, що в Україні є проблемні регіони і міста. До таких, на його думку, належать одне з міст на Сумщині, Одеса, Харків, Луцьк і Київ.

Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали, у скільки Україні обійдуться місцеві вибори.

Фото: Олександр Качура

Джерело: Українська правда

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