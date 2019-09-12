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Факты / Украина

В Кабмине анонсировали допуск частной тяги на железную дорогу

Мининфраструктуры разрешит железнодорожные перевозки на частной тяге уже к 2020 году. Сначала – на пилотном участке.

В Кабмине анонсировали допуск частной тяги на железную дорогу

В Украине до конца года запустят пилотный проект, который разрешит железнодорожные перевозки на частной тяге.

По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, после запуска ориентировочного проекта, частная тяга умеренно будет появляться по всей стране.

– Об участке я пока не скажу, поскольку есть несколько возможных вариантов, – отметил он.

При этом глава ведомства обещает защитить Укрзализныцю и не дать крупным частным корпорациям забрать самые прибыльные направления.

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Криклий обьясняет важность допуска частной тяги к грузоперевозкам нехваткой подвижного состава в Укрзализныце в последние годы.

Напомним, в Американской торговой палате рекомендуют закрепить функции по установлению тарифов на грузовые железнодорожные перевозки за Национальной комиссией по регулированию транспорта.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Dreamstime

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