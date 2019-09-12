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Факти / Україна

У Кабміні анонсували допуск приватної тяги на залізницю

Мінінфраструктури дозволить залізничні перевезення на приватній тязі вже до 2020 року. Спочатку – на пілотній ділянці.

У Кабміні анонсували допуск приватної тяги на залізницю

В Україні до кінця року запустять пілотний проект, який дозволить залізничні перевезення на приватній тязі.

За словами міністра інфраструктури Владислава Криклія, після запуску орієнтовного проекту, приватна тяга помірно з’являтиметься всюди в країні.

– Про ділянку я поки не скажу, оскільки є декілька можливих варіантів, – зазначив він.

При цьому голова відомства обіцяє захистити Укрзалізницю і не дати великим приватним корпораціям забрати найприбутковіші напрямки.

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Криклій пояснює важливість допуску приватної тяги до вантажоперевезень нестачею рухомого складу в Укрзалізниці в останні роки.

Нагадаємо, в Американській торговій палаті рекомендують закріпити функції зі встановлення тарифів на вантажні залізничні перевезення за Національною комісією з регулювання транспорту.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Dreamstime

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