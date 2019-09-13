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Факты / Украина

На Донбассе погиб военный Нацгвардии – штаб

В зоне боевых действий на Донбассе погиб военный Национальной гвардии.

На Донбассе погиб военный Нацгвардии – штаб

Во время выполнения боевого задания погиб военный Нацгвардии Украины из состава Объединенных сил.

В штабе сообщили, что боевики открывали огонь по позициям украинских военных 23 раза.

Читайте: На Донбассе погибли двое украинских военных

Обстрелы велись из запрещенного оружия, а именно – минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Напомним, 10 сентября шесть бойцов ВСУ пострадали под обстрелами.

Источник: Штаб ООС

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