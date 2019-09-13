В рамках реформы Службы безопасности Украины планируют сократить количество сотрудников.

Глава СБУ Иван Баканов в кулуарах 16 ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES) сказал, что он работает вместе с иностранными партнерами над вопросом реформирования СБУ.

– Мы должны поделить функции между всеми правоохранительными органами, это устранит деструктивную конкуренцию, – заявил он.

Баканов уверяет, что СБУ будет мобильная, новая и гибкая.

– Хотим сделать закон таким, чтобы он ни у кого не вызывал вообще никаких вопросов. Сокращение штата будет обязательно. Об этом говорить достаточно больно, потому что это в первую очередь – люди, но это нужно делать, – подчеркнул чиновник.

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Он пообещал, что в СБУ также будут повышены заработные платы.

– Реформа должна начинаться с людей. СБУ – это элита правоохранительных органов. Если вы сравните, сколько получает сотрудник СБУ и сколько на аналогичной должности получает сотрудник другого органа, вы увидите, что первые в этой линейке получают на 30% больше зарплаты, – сказал Баканов.

Напомним, Владимир Зеленский указом №683 назначил начальником департамента контрразведки СБУ полковника СБУ Александра Руснака.