В рамках реформи Служби безпеки України планують скоротити кількість співробітників.

Глава СБУ Іван Баканов в кулуарах 16 щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES) сказав, що він працює разом з іноземними партнерами над питанням реформування СБУ.

– Ми повинні поділити функції між усіма правоохоронними органами, щоб усунути деструктивну конкуренцію, – заявив він.

Баканов запевняє, що СБУ буде мобільна, нова і гнучка.

– Хочемо зробити закон таким, щоб він ні в кого не викликав ніяких питань. Скорочення штату буде обов’язково. Про це говорити досить боляче, тому що це в першу чергу люди, але це потрібно робити, – підкреслив чиновник.

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Він пообіцяв, що в СБУ також підвищать зарплати.

– Реформа повинна починатися з людей. СБУ – це еліта правоохоронних органів. Якщо ви порівняєте, скільки отримує співробітник СБУ і скільки на аналогічній посаді отримує співробітник іншого органу, то побачите, що перші в цій лінійці на 30% більші зарплати, – сказав Баканов.

Нагадаємо, Володимир Зеленський указом №683 призначив начальником департаменту контррозвідки СБУ полковника СБУ Олександра Руснака.