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Факти / Україна

Україна хоче провести місцеві вибори по всій території, включно з ОРДЛО – Пристайко

Голова МЗС Вадим Пристайко повідомив, що пропонується провести одночасно місцеві вибори по всій території України, включно з тимчасово окупованими частинами областей.

вадим пристайко

Вадим Пристайко заявив, що наразі пропонується провести одночасно вибори по всій території, включаючи тимчасово окуповані частини областей, щоб подивитися на результат і на те, як це спрацює.

Ми погодилися на Мінські домовленості 5 років тому, зокрема, на проведення виборів. На нашу думку, ідеально було провести вибори, поки це неможливо, одночасно по всій нашій державі.

На території окупованого Донбасу вже було двоє виборів – фейкових, їх результатів ми не визнаємо. Зараз ми пропонуємо провести одночасно вибори по всій території, включаючи тимчасово тимчасово окуповані частини областей. Подивимося, чи спрацює це, за часом виключно, – сказав Вадим Пристайко на форумі YES.

Читайте: Дострокові місцеві вибори можливі після завершення децентралізації – Качура

До слова, 8 вересня Росія провела “місцеві вибори” в окупованому Криму, які відмовився визнавати Європейський Союз, а також Литва та Латвія.

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