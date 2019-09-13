Голова МЗС Вадим Пристайко повідомив, що пропонується провести одночасно місцеві вибори по всій території України, включно з тимчасово окупованими частинами областей.

Вадим Пристайко заявив, що наразі пропонується провести одночасно вибори по всій території, включаючи тимчасово окуповані частини областей, щоб подивитися на результат і на те, як це спрацює.

Ми погодилися на Мінські домовленості 5 років тому, зокрема, на проведення виборів. На нашу думку, ідеально було провести вибори, поки це неможливо, одночасно по всій нашій державі. На території окупованого Донбасу вже було двоє виборів – фейкових, їх результатів ми не визнаємо. Зараз ми пропонуємо провести одночасно вибори по всій території, включаючи тимчасово тимчасово окуповані частини областей. Подивимося, чи спрацює це, за часом виключно, – сказав Вадим Пристайко на форумі YES.

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До слова, 8 вересня Росія провела “місцеві вибори” в окупованому Криму, які відмовився визнавати Європейський Союз, а також Литва та Латвія.