Формула Штайнмайера может быть основанием для выполнения Минских соглашений и урегулирования ситуации на Донбассе, считает министр иностранных дел Словакии, председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак.

Председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак на 16-й ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES) заявил, что стороны могут выполнять Минские соглашения с помощью так называемого плана Штайнмайера.

Он также назвал необходимые элементы мирного урегулирования:

– Для мира необходим план урегулирования, инструменты и желание этого достичь, которое бы поддерживалось людьми. В Украине есть мирный план – Минские соглашения, есть инструменты – нормандская группа, Трехсторонняя контактная группа, СММ ОБСЕ, а также вовлеченность США – Курт Волкер.

По его мнению, до последнего времени не хватало политической воли и желания выполнять Минские соглашения.

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Лайчак также подчеркнул необходимость сохранять международную единство в поддержке Украины.

Напомним, в Киеве 13-14 сентября проходит ежегодная конференция YES 2019. Многие украинские политики и бизнесмены участвуют в дискуссиях. Факты ICTV следят за событиями на форуме.

Фото: Miroslav Lajcak