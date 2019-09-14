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Факты / Украина

Председатель ОБСЕ поддержал план Штайнмайера

Формула Штайнмайера может быть основанием для выполнения Минских соглашений и урегулирования ситуации на Донбассе, считает министр иностранных дел Словакии, председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак.

Мирослав Лайчак

Председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак на 16-й ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES) заявил, что стороны могут выполнять Минские соглашения с помощью так называемого плана Штайнмайера.

Он также назвал необходимые элементы мирного урегулирования:

– Для мира необходим план урегулирования, инструменты и желание этого достичь, которое бы поддерживалось людьми. В Украине есть мирный план – Минские соглашения, есть инструменты – нормандская группа, Трехсторонняя контактная группа, СММ ОБСЕ, а также вовлеченность США – Курт Волкер.

По его мнению, до последнего времени не хватало политической воли и желания выполнять Минские соглашения.

Читайте: Гончарук открыл второй день YES 2019

Лайчак также подчеркнул необходимость сохранять международную единство в поддержке Украины.

Напомним, в Киеве 13-14 сентября проходит ежегодная конференция YES 2019. Многие украинские политики и бизнесмены участвуют в дискуссиях. Факты ICTV следят за событиями на форуме.

Фото: Miroslav Lajcak

Источник: Интерфакс-Украина

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