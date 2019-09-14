Формула Штайнмаєра може бути підґрунтям для виконання Мінських угод та врегулювання ситуації на Донбасі, вважає міністр закордонних справ Словаччини, голова ОБСЄ Мирослав Лайчак.
Голова ОБСЄ Мирослав Лайчак на 16-й щорічній зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES) заявив, що сторони можуть виконувати Мінські угоди за допомогою так званого плану Штайнмаєра.
Він також назвав необхідні елементи мирного врегулювання:
– Для миру необхідний план врегулювання, інструменти та бажання цього досягти, яке б підтримувалося людьми. В Україні є мирний план – Мінські угоди, є інструменти – нормандська група, Тристороння контактна група, СММ ОБСЄ, а також залученість США – Курт Волкер.
На його думку, до останнього часу не вистачало політичної волі та бажання виконувати Мінські угоди.
Читайте: Гончарук відкрив другий день YES 2019
Лайчак наголосив також на необхідності зберігати міжнародну єдність у підтримці України.
Нагадаємо, у Києві 13-14 вересня проходить щорічна конференція YES 2019. Чимало українських політиків та бізнесменів беруть учать у дискусіях. Факти ICTV стежать за подіями на форумі.
Фото: Miroslav Lajcak