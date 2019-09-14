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Факти / Україна

Голова ОБСЄ підтримав план Штайнмаєра

Формула Штайнмаєра може бути підґрунтям для виконання Мінських угод та врегулювання ситуації на Донбасі, вважає міністр закордонних справ Словаччини, голова ОБСЄ Мирослав Лайчак.

Мирослав Лайчак

Голова ОБСЄ Мирослав Лайчак на 16-й щорічній зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES) заявив, що сторони можуть виконувати Мінські угоди за допомогою так званого плану Штайнмаєра.

Він також назвав необхідні елементи мирного врегулювання:

– Для миру необхідний план врегулювання, інструменти та бажання цього досягти, яке б підтримувалося людьми. В Україні є мирний план – Мінські угоди, є інструменти – нормандська група, Тристороння контактна група, СММ ОБСЄ, а також залученість США – Курт Волкер.

На його думку, до останнього часу не вистачало політичної волі та бажання виконувати Мінські угоди.

Читайте: Гончарук відкрив другий день YES 2019

Лайчак наголосив також на необхідності зберігати міжнародну єдність у підтримці України.

Нагадаємо, у Києві 13-14 вересня проходить щорічна конференція YES 2019. Чимало українських політиків та бізнесменів беруть учать у дискусіях. Факти ICTV стежать за подіями на форумі.

Фото: Miroslav Lajcak

Джерело: Інтерфакс-Україна

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