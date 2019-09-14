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Факты / Украина

Один погибший, 8 раненых: враг на Донбассе бьет из запрещенного калибра

В результате обстрелов на Донбассе погиб один украинский боец, еще восемь были ранены.

Один погибший, 8 раненых: враг на Донбассе бьет из запрещенного калибра

Украина понесла потери в результате обстрелов в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе в пятницу, 13 сентября.

Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС.

Один из бойцов ООС погиб из-за ранения, которое он получил при выполнении боевой задачи. Еще восемь украинских военнослужащих получили ранения различной степени тяжести.

В целом враг 22 раза нарушил режим прекращения огня.

Также сообщается, что боевики продолжили обстрелы в субботу, 14 сентября, применив миномет калибра 120 мм.

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Обстрел был осуществлен один раз в районе ответственности оперативно-тактической группировки Север неподалеку Новолуганского.

Напомним, недавно украинским военным удалось провести успешную операцию на Донбассе.

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