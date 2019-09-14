В результате обстрелов на Донбассе погиб один украинский боец, еще восемь были ранены.
Украина понесла потери в результате обстрелов в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе в пятницу, 13 сентября.
Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС.
Один из бойцов ООС погиб из-за ранения, которое он получил при выполнении боевой задачи. Еще восемь украинских военнослужащих получили ранения различной степени тяжести.
В целом враг 22 раза нарушил режим прекращения огня.
Также сообщается, что боевики продолжили обстрелы в субботу, 14 сентября, применив миномет калибра 120 мм.
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Обстрел был осуществлен один раз в районе ответственности оперативно-тактической группировки Север неподалеку Новолуганского.
Напомним, недавно украинским военным удалось провести успешную операцию на Донбассе.